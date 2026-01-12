Milano 11:50
45.641 -0,17%
Nasdaq 9-gen
25.766 0,00%
Dow Jones 9-gen
49.504 +0,48%
Londra 11:50
10.123 -0,02%
Francoforte 11:50
25.322 +0,24%

Cambi: euro a 1,168 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Euro a 1,168 sul dollaro alle 11:30.
