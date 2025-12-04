Milano 16:58
43.467 +0,20%
Nasdaq 16:58
25.531 -0,30%
Dow Jones 16:58
47.876 -0,01%
Londra 16:58
9.723 +0,32%
Francoforte 16:58
23.898 +0,86%

Cambi: euro a 180,514 yen alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 180,514 yen alle 15:41
Euro a 180,514 sullo yen alle 15:41.
Condividi
```