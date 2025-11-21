Milano 17:35
42.662 -0,60%
Nasdaq 20:21
24.504 +1,87%
Dow Jones 20:21
46.541 +1,72%
Londra 17:35
9.540 +0,13%
Francoforte 17:35
23.092 -0,80%

Cambi: euro a 180,07 yen alle 19:30

In breve, Finanza
Euro a 180,07 sullo yen alle 19:30.
