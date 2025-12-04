Milano 13:02
Madrid: andamento sostenuto per Acciona

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti la società elettrica spagnola, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,28%.

La tendenza ad una settimana di Acciona è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 172,7 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 175,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 170,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
