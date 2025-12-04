Madrid: andamento sostenuto per Acciona

(Teleborsa) - Balza in avanti la società elettrica spagnola
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,28%.
La tendenza ad una settimana di Acciona
è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 172,7 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 175,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 170,7.
