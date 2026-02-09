Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:06
25.312 +0,94%
Dow Jones 18:06
50.118 0,00%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Madrid: andamento sostenuto per Indra

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: andamento sostenuto per Indra
Bene la multinazionale spagnola operante nel settore IT, con un rialzo del 2,10%.
Condividi
```