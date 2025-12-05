Milano 16:02
43.634 +0,26%
Nasdaq 16:02
25.759 +0,69%
Dow Jones 16:02
48.069 +0,46%
Londra 16:02
9.706 -0,05%
Francoforte 16:02
24.109 +0,95%

Cambi: euro a 0,8727 sterline alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8727 sterline alle 15:41
Euro a 0,8727 sulla sterlina inglese alle 15:41.
Condividi
```