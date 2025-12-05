Gas, indice IGI in calo a 31,83 euro/MWh

(Teleborsa) - Il valore dell'- Italian Gas Index per ilè pari a, in ribasso rispetto al 4 dicembre, quando si era attestato a 33,10 euro/MWh.L'indice, calcolato giornalmente dal, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.