Gas, indice IGI in calo a 31,83 euro/MWh

(Teleborsa) - Il valore dell'indice IGI
- Italian Gas Index per il 5 dicembre
è pari a 31,83 euro/MWh
, in ribasso rispetto al 4 dicembre, quando si era attestato a 33,10 euro/MWh.
L'indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici - GME
, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.