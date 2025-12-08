Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:46
25.577 -0,45%
Dow Jones 18:46
47.742 -0,45%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

New York: scambi al rialzo per ON Semiconductor

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di componenti elettronici, che lievita del 3,00%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che ON Semiconductor mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,22%, rispetto a +0,67% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


La tendenza di breve di ON Semiconductor è in rafforzamento con area di resistenza vista a 57,01 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 55,45. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 58,57.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
