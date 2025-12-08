New York: scambi al rialzo per ON Semiconductor

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di componenti elettronici
, che lievita del 3,00%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che ON Semiconductor
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,22%, rispetto a +0,67% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
La tendenza di breve di ON Semiconductor
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 57,01 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 55,45. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 58,57.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)