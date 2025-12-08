Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:50
25.607 -0,33%
Dow Jones 18:50
47.753 -0,42%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Petrolio a 60,24 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Prezzo del greggio Wti a 60,24 dollari per barile alle 08:30.
