Milano 17:05
43.208 +0,18%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 17:05
9.686 -0,06%
Francoforte 17:04
23.778 +0,22%

Petrolio a 58,82 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 58,82 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 58,82 dollari per barile alle 15:40.
Condividi
```