Milano 12:21
43.562 +0,30%
Nasdaq 8-dic
25.628 -0,25%
Dow Jones 8-dic
47.739 -0,45%
Londra 12:21
9.657 +0,12%
Francoforte 12:21
24.110 +0,26%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite dell'8/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite dell'8/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 dicembre

Sostanzialmente invariata la seduta per il Nasdaq Composite, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Tecnicamente, il Nasdaq Composite è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 23.611,5, mentre il supporto più immediato si intravede a 23.447. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 23.775,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```