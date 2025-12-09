Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite dell'8/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 dicembre
Sostanzialmente invariata la seduta per il Nasdaq Composite, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Tecnicamente, il Nasdaq Composite è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 23.611,5, mentre il supporto più immediato si intravede a 23.447. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 23.775,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)