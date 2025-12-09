Milano 17:35
43.575 +0,33%
Nasdaq 19:12
25.677 +0,19%
Dow Jones 19:12
47.643 -0,20%
Londra 17:35
9.642 -0,03%
Francoforte 17:35
24.163 +0,49%

New York: calo per Wynn Resorts

(Teleborsa) - Pressione sulla società che gestisce una importante catena di Casino, che tratta con una perdita del 2,78%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Wynn Resorts rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della compagnia con sede a Las Vegas, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 129,7 USD. Primo supporto visto a 120,5. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 117,5.

