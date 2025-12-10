Milano 9:58
43.365 -0,48%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 9:59
9.648 +0,06%
24.079 -0,35%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 9/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 9 dicembre

La giornata del 9 dicembre chiude piatta per il Nasdaq Composite, che riporta un +0,13%.

Il quadro tecnico di breve periodo del Nasdaq Composite mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 23.618,4. Rischio di discesa fino a 23.494,3 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 23.742,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
