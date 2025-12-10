Milano 10:02
Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Construction & Materials

Perde terreno il comparto costruzioni europeo, che retrocede a 803,68 punti, ritracciando dello 0,80%.
