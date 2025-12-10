Milano 10:04
Francoforte: scambi negativi per Rheinmetall AG

Rosso per il produttore di armamenti e componenti per automobili, che sta segnando un calo del 2,07%.
