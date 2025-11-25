Milano 11:31
42.101 -0,47%
Nasdaq 24-nov
24.874 0,00%
Dow Jones 24-nov
46.448 +0,44%
Londra 11:31
9.530 -0,05%
Francoforte 11:31
23.178 -0,26%

Francoforte: scambi in positivo per Rheinmetall AG

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi in positivo per Rheinmetall AG
Scambia in profit il produttore di armamenti e componenti per automobili, che lievita del 2,25%.
Condividi
```