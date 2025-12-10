Milano 16:55
43.383 -0,44%
Nasdaq 16:55
25.536 -0,52%
Dow Jones 16:55
47.672 +0,23%
Londra 16:55
9.662 +0,20%
Francoforte 16:55
24.088 -0,31%

New York: scambi al rialzo per Omnicom Group

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la holding che fornisce servizi di pubblicità, che tratta in utile del 3,07% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Omnicom Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 74,28 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 76,13. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 77,98.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
