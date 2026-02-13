Milano
17:35
45.431
-1,71%
Nasdaq
20:46
24.858
+0,69%
Dow Jones
20:46
49.577
+0,25%
Londra
17:35
10.446
+0,42%
Francoforte
17:35
24.915
+0,25%
Venerdì 13 Febbraio 2026, ore 21.02
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: amplia il rialzo Newmont
New York: amplia il rialzo Newmont
Migliori e peggiori
,
In breve
13 febbraio 2026 - 20.00
Ottima performance per la
società mineraria
, che scambia in rialzo del 6,57%.
Condividi
Leggi anche
New York: andamento rialzista per Newmont
New York: brusca correzione per Newmont
New York: positiva la giornata per Newmont
New York: seduta euforica per Newmont
Titoli e Indici
Newmont
+6,61%
Altre notizie
Newmont scivola in fondo al mercato di New York
Francoforte: performance negativa per Nemetschek
Francoforte: movimento negativo per Nemetschek
Francoforte: Nemetschek scende verso 71,5 Euro
Francoforte: positiva la giornata per Nemetschek
New York: amplia il rialzo Akamai Technologies
Guide
Inflazione e potere d'acquisto: cosa sono e quale impatto hanno
Qualche centesimo in più sul caffè, un euro in più sul detersivo, dieci euro che rendono la bolletta più pesante. Sembrano piccoli aumenti, ma sommati pesano sulle finanze personali e familiari.
leggi tutto