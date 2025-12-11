Milano 10:16
43.487 +0,05%
Nasdaq 10-dic
25.776 0,00%
Dow Jones 10-dic
48.058 +1,05%
Londra 10:16
9.660 +0,05%
Francoforte 10:15
24.093 -0,15%

Cambi: euro a 0,8743 sterline alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8743 sterline alle 08:30
Euro a 0,8743 sulla sterlina inglese alle 08:30.
Condividi
```