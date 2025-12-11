Milano 12:46
43.573 +0,25%
Nasdaq 10-dic
25.776 0,00%
Dow Jones 10-dic
48.058 +1,05%
Londra 12:46
9.672 +0,17%
Francoforte 12:46
24.143 +0,06%

Cambi: euro a 0,8752 sterline alle 11:30

Euro a 0,8752 sulla sterlina inglese alle 11:30.
