Milano 9:57
43.352 -0,51%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 9:57
9.648 +0,06%
24.073 -0,37%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 9/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 9 dicembre

Sessione moderatamente positiva quella del 9 dicembre, per il cambio Euro / Yen, che termina gli scambi in salita a 182,34.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro contro Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 182,857. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 181,307. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 184,407.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
