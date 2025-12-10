Analisi Tecnica: EUR/YEN del 9/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 dicembre
Sessione moderatamente positiva quella del 9 dicembre, per il cambio Euro / Yen, che termina gli scambi in salita a 182,34.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro contro Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 182,857. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 181,307. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 184,407.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)