Milano 10:16
43.487 +0,05%
Nasdaq 10-dic
25.776 0,00%
Dow Jones 10-dic
48.058 +1,05%
Londra 10:16
9.660 +0,05%
Francoforte 10:16
24.089 -0,17%

Eurozona: andamento sostenuto per l'EURO STOXX Construction & Materials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento sostenuto per l'EURO STOXX Construction & Materials
Performance positiva per il comparto costruzioni europeo, che continua la giornata in aumento dell'1,04% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
Condividi
```