Piazza Affari: scambi al rialzo per Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Seduta positiva per il re del cachemire, che avanza bene del 3,22%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Brunello Cucinelli evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gruppo di Solomeo rispetto all'indice.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Brunello Cucinelli. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 96,95 Euro. Primo supporto visto a 94,89. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 93,51.

