Piazza Affari: scambi al rialzo per Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Seduta positiva per il re del cachemire
, che avanza bene del 3,22%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Brunello Cucinelli
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gruppo di Solomeo
rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Brunello Cucinelli
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 96,95 Euro. Primo supporto visto a 94,89. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 93,51.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)