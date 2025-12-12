Milano 12:13
43.923 +0,51%
Nasdaq 11-dic
25.687 0,00%
Dow Jones 11-dic
48.704 +1,34%
Londra 12:13
9.733 +0,30%
Francoforte 12:13
24.358 +0,26%

Cambi: euro a 1,1725 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Euro a 1,1725 sul dollaro alle 11:30.
