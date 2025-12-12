Milano 10:19
43.995 +0,67%
Nasdaq 11-dic
25.687 0,00%
Dow Jones 11-dic
48.704 +1,34%
Londra 10:19
9.748 +0,46%
Francoforte 10:18
24.450 +0,64%

Natural Gas (Amsterdam) a 26,99 euro per Megawatt-Ora alle 08:45

Natural Gas (Amsterdam) a 26,99 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 26,99 euro/MWH alle 08:45.
