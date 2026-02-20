Milano 17:35
46.473 +1,48%
Nasdaq 20:00
25.039 +0,97%
Dow Jones 20:00
49.600 +0,41%
Londra 17:35
10.687 +0,56%
Francoforte 17:35
25.261 +0,87%

Natural Gas (Amsterdam) a 31,55 euro per Megawatt-Ora alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 31,55 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 31,55 euro/MWH alle 19:30.
Condividi
```