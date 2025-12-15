Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:06
25.154 -0,17%
Dow Jones 20:06
48.393 -0,13%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Francoforte: performance negativa per Hensoldt

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: performance negativa per Hensoldt
Sottotono Hensoldt, che passa di mano con un calo del 2,46%.
Condividi
```