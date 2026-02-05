Milano 11:31
46.472 -0,35%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 11:31
10.370 -0,31%
Francoforte 11:31
24.561 -0,17%

Francoforte: andamento negativo per Hensoldt

Pressione su Hensoldt, che tratta con una perdita del 2,90%.
