GOLD del 12/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 dicembre
Seduta in frazionale rialzo per il metallo giallo, che ha terminato gli scambi in aumento a 4.302,4.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'oro rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4.340. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4.227,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4.452,6.
