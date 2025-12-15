Milano 17:35
GOLD del 12/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 12 dicembre

Seduta in frazionale rialzo per il metallo giallo, che ha terminato gli scambi in aumento a 4.302,4.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'oro rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4.340. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4.227,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4.452,6.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
