GOLD del 24/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 febbraio
Giornata difficile quella vissuta il 24 febbraio per il metallo giallo, che termina in ribasso a 5.144.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'oro rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 5.249,3. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 5.017,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 5.481,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)