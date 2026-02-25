Milano 24-feb
46.652 0,00%
Nasdaq 24-feb
24.977 +1,09%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 24-feb
10.681 0,00%
Francoforte 24-feb
24.986 0,00%

GOLD del 24/02/2026

Finanza
GOLD del 24/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 febbraio

Giornata difficile quella vissuta il 24 febbraio per il metallo giallo, che termina in ribasso a 5.144.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'oro rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 5.249,3. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 5.017,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 5.481,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
