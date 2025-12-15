New York: risultato positivo per Marriott International

compagnia alberghiera statunitense

(Teleborsa) - Balza in avanti la, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,81%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 308,7 USD. Possibile una discesa fino al bottom 303,8. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 313,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)