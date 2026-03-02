Milano
17:11
46.264
-2,00%
Nasdaq
17:11
24.929
-0,12%
Dow Jones
17:11
48.888
-0,18%
Londra
17:11
10.786
-1,14%
Francoforte
17:11
24.710
-2,27%
Lunedì 2 Marzo 2026, ore 17.27
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 0,8741 sterline alle 15:41
Cambi: euro a 0,8741 sterline alle 15:41
In breve
,
Finanza
02 marzo 2026 - 15.41
Euro a 0,8741 sulla sterlina inglese alle 15:41.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 0,8741 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,8741 sterline alle 11:30
Cambi: euro a 0,8735 sterline alle 11:30
Cambi: euro a 0,8723 sterline alle 11:30
Titoli e Indici
Eur/Gbp
-0,41%
Altre notizie
Cambi: euro a 0,8664 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,8705 sterline alle 15:41
Cambi: euro a 0,8681 sterline alle 11:30
Cambi: euro a 0,873 sterline alle 15:41
Cambi: euro a 0,871 sterline alle 19:30
Cambi: euro a 0,8773 sterline alle 19:30
Guide
ISEE 2026: come calcolarlo, novità e quali agevolazioni si possono chiedere
L’ISEE è una fotografia della situazione economica di un nucleo familiare, che viene “scattata” seguendo regole precise. Serve perché molte prestazioni pubbliche non sono uguali per tutti.
leggi tutto