Milano
17:35
43.990
-0,29%
Nasdaq
20:59
25.067
0,00%
Dow Jones
20:59
48.052
-0,75%
Londra
17:35
9.685
-0,68%
Francoforte
17:35
24.077
-0,63%
Martedì 16 Dicembre 2025, ore 21.15
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 1,175 dollari alle 19:30
Cambi: euro a 1,175 dollari alle 19:30
In breve
,
Finanza
16 dicembre 2025 - 19.30
Euro a 1,175 sul dollaro alle 19:30.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 1,1637 dollari alle 19:30
Cambi: euro a 1,1602 dollari alle 11:30
Cambi: euro a 1,1747 dollari alle 15:41
Cambi: euro a 1,1648 dollari alle 15:41
Titoli e Indici
Eur/Usd
+0,06%
Altre notizie
Cambi: euro a 1,1587 dollari alle 08:30
Cambi: euro a 1,1614 dollari alle 08:30
Cambi: euro a 1,1665 dollari alle 08:30
Cambi: euro a 1,1575 dollari alle 11:30
Cambi: euro a 1,1725 dollari alle 11:30
Cambi: euro a 1,174 dollari alle 08:30
Guide
Cosa significa desertificazione bancaria: perché le filiali fisiche stanno scomparendo?
La desertificazione bancaria, in Italia, è ormai diventata una condizione strutturale di vaste aree del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Osservatorio First Cisl di fine settembre 2025, i...
leggi tutto