Milano 14:09
44.233 +0,26%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 14:09
9.702 -0,51%
Francoforte 14:09
24.145 -0,35%

Francoforte: movimento negativo per Rheinmetall AG

Si muove verso il basso il produttore di armamenti e componenti per automobili, con una flessione del 3,56%.
