Milano 16:40
46.345 +0,74%
Nasdaq 16:40
25.449 -1,13%
Dow Jones 16:40
49.472 +0,13%
Londra 16:40
10.292 -0,48%
Francoforte 16:40
24.772 -0,10%

Francoforte: positiva la giornata per Rheinmetall AG

Avanza il produttore di armamenti e componenti per automobili, che guadagna bene, con una variazione del 2,11%.
