Milano 14:11
44.239 +0,28%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 14:11
9.703 -0,50%
Francoforte 14:10
24.147 -0,34%

GOLD del 15/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 15 dicembre

La giornata del 15 dicembre chiude piatta per il metallo giallo, che riporta un +0,07%.

Lo status tecnico dell'oro è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 4.337,5, mentre il primo supporto è stimato a 4.240,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 4.434,3.


Ufficio Studi Teleborsa
