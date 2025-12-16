GOLD del 15/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 dicembre
La giornata del 15 dicembre chiude piatta per il metallo giallo, che riporta un +0,07%.
Lo status tecnico dell'oro è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 4.337,5, mentre il primo supporto è stimato a 4.240,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 4.434,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)