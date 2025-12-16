Milano 14:14
44.240 +0,28%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 14:14
9.704 -0,48%
Francoforte 14:14
24.147 -0,34%

Natural Gas (Amsterdam) a 27,1 euro per Megawatt-Ora alle 08:45

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 27,1 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 27,1 euro/MWH alle 08:45.
Condividi
```