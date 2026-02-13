Milano 12:34
45.431 -1,71%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 12:34
10.394 -0,08%
Francoforte 12:33
24.790 -0,25%

Natural Gas (Amsterdam) a 32,48 euro per Megawatt-Ora alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 32,48 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 32,48 euro/MWH alle 11:30.
Condividi
```