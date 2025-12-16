Milano 17:35
New York: brillante l'andamento di Comcast Corporation

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per il più grande operatore via cavo degli Stati Uniti, che avanza bene del 3,45%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Comcast Corporation evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Comcast Corporation rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Comcast Corporation è in rafforzamento con area di resistenza vista a 29,74 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 28,25. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 31,23.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
