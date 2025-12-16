New York: brillante l'andamento di Comcast Corporation

(Teleborsa) - Seduta positiva per il più grande operatore via cavo degli Stati Uniti
, che avanza bene del 3,45%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Comcast Corporation
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Comcast Corporation
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Comcast Corporation
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 29,74 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 28,25. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 31,23.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)