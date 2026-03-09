Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:51
24.664 +0,08%
Dow Jones 19:51
47.154 -0,73%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

New York: andamento negativo per Comcast Corporation

Migliori e peggiori
New York: andamento negativo per Comcast Corporation
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il più grande operatore via cavo degli Stati Uniti, che mostra un decremento del 3,48%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Comcast Corporation mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,52%, rispetto a -1,66% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


L'esame di breve periodo di Comcast Corporation classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 31,54 USD e primo supporto individuato a 30,27. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 32,81.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```