New York: andamento negativo per Comcast Corporation

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il più grande operatore via cavo degli Stati Uniti
, che mostra un decremento del 3,48%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Comcast Corporation
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,52%, rispetto a -1,66% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
L'esame di breve periodo di Comcast Corporation
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 31,54 USD e primo supporto individuato a 30,27. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 32,81.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)