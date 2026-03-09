New York: andamento negativo per Comcast Corporation

più grande operatore via cavo degli Stati Uniti

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, che mostra un decremento del 3,48%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,52%, rispetto a -1,66% dell').L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 31,54 USD e primo supporto individuato a 30,27. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 32,81.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)