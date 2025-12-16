Milano 14:16
44.234 +0,27%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 14:16
9.703 -0,49%
Francoforte 14:16
24.143 -0,36%

Petrolio a 56,46 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 56,46 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 56,46 dollari per barile alle 08:30.
Condividi
```