Milano 17:35
46.473 +1,48%
Nasdaq 20:02
25.053 +1,03%
Dow Jones 20:02
49.611 +0,44%
Londra 17:35
10.687 +0,56%
Francoforte 17:35
25.261 +0,87%

Petrolio a 66,27 dollari alle 19:30

Prezzo del greggio Wti a 66,27 dollari per barile alle 19:30.
