Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 16/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 16 dicembre

In forte ribasso il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude la seduta con un disastroso -2,52%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 57,61. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 61,39. Il peggioramento del greggio è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 56,35.


