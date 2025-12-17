Milano 16-dic
43.990 0,00%
Nasdaq 16-dic
25.133 +0,26%
Dow Jones 16-dic
48.114 -0,62%
Londra 16-dic
9.685 0,00%
Francoforte 16-dic
24.077 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,22%

Hang Seng a 25.291,44 punti

In breve, Finanza
Indice Hang Seng +0,22% a quota 25.291,44 all'apertura pomeridiana.
