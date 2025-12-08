Milano 5-dic
43.433 0,00%
Nasdaq 5-dic
25.692 +0,43%
Dow Jones 5-dic
47.955 +0,22%
Londra 5-dic
9.667 -0,45%
Francoforte 5-dic
24.028 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,1%

Hang Seng a 25.797,95 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,1%
Indice Hang Seng -1,1% a quota 25.797,95 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```