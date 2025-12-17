Francoforte: brillante l'andamento di Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di armamenti e componenti per automobili
, che tratta in utile del 2,36% sui valori precedenti.
L'andamento di Rheinmetall AG
nella settimana, rispetto al DAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico di Rheinmetall AG
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1.522,2 Euro con area di resistenza individuata a quota 1.546,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1.506,8.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)