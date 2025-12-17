Milano 12:10
44.280 +0,66%
Nasdaq 16-dic
25.133 0,00%
Dow Jones 16-dic
48.114 -0,62%
Londra 12:10
9.851 +1,71%
Francoforte 12:09
24.088 +0,05%

GOLD del 16/12/2025

Finanza
GOLD del 16/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 16 dicembre

Seduta sostanzialmente invariata per il metallo giallo, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,07%.

Tecnicamente, l'oro è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4.328,9, mentre il supporto più immediato si intravede a 4.252,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4.405,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
