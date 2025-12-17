Milano 15:50
Londra: andamento sostenuto per United Utilities

(Teleborsa) - Bene la società specializzata nel trattamento e nella distribuzione dell'acqua, con un rialzo del 2,81%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di United Utilities, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario di United Utilities si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 11,87 sterline. Prima resistenza a 12,16. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 11,67.

