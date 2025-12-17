Londra: andamento sostenuto per United Utilities

(Teleborsa) - Bene la società specializzata nel trattamento e nella distribuzione dell'acqua
, con un rialzo del 2,81%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di United Utilities
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di United Utilities
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 11,87 sterline. Prima resistenza a 12,16. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 11,67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)