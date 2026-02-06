Milano 13:44
45.643 -0,38%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 13:44
10.324 +0,14%
Francoforte 13:44
24.622 +0,53%

Londra: andamento sostenuto per Airtel Africa

Migliori e peggiori, In breve
Avanza l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, che guadagna bene, con una variazione del 2,06%.
