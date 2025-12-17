Milano 17:35
New York: in forte denaro Jabil

(Teleborsa) - Rialzo per il fornitore di componenti e circuiti elettronici, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,04%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Jabil rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Jabil evidenzia un declino dei corsi verso area 224,2 USD con prima area di resistenza vista a 233,4. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 218,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
